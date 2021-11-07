Кутицкий: Шунин очень здорово спас «Динамо» в паре моментов в матче с «Краснодаром»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением о выступлении команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).

«Я очень рад дебютировать в старте в столь важном матче и сыграть все 90 минут на родном стадионе. Болельщики придавали уверенности. Первые минуты были нервными. Всё-таки важный матч, каждая ошибка была на счету. Минут через 15 волнение пропало, и я стал показывать свою игру, как умею.

Под конец игры ноги уже начали чуть подсаживаться, но ничего страшного, дотерпел. Ещё поработаю над этим моментом. Для нас это была очень важная игра. Все ребята — молодцы, все отрабатывали в обороне. Очень здорово Шунин спас в паре моментов», — приводит слова Кутицкого пресс-служба «Динамо».