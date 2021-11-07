Фрэнк Лэмпард – главный претендент на пост наставника «Норвича»

Руководство «Норвича» находится в поисках нового тренера. Главным претендентом на пост наставника «канареек» является Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Челси», информирует The Times.
В шорт-листе руководства «Норвича» также находятся бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».
Напомним, накануне «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года. Контракт немецкого наставника с клубом был рассчитан до 2025 года. Специалист дважды выводил «Норвич» в АПЛ из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона.
«Канарейки» набрали 5 очков в 11 матчах и занимают 20-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022.
- 7 ноября 2021
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