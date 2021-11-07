Грулёв — о голе в ворота «Краснодара»: не сказал бы, что сделал что-то сверхъестественное

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). Форвард стал автором единственного гола в этой встрече.
«Получается, «Краснодар» — мой любимый соперник. Какая-то закономерность присутствует, но с чем она связана, я не знаю. С «Краснодаром» всегда интересные матчи. Они стараются играть в яркий футбол, поэтому с ними каждый раз получается такая обоюдоострая игра.
Я бы не сказал, что сделал в этом матче что-то сверхъестественное. У нас прошла отличная комбинация, а я просто вовремя набежал на дальнюю штангу. Я бы отметил всю команду, которая на протяжении 95 минут отлично боролась и сохранила наши ворота в неприкосновенности. Все молодцы. Я по инерции добежал до дальней штанги, и надо было просто хорошо попасть по мячу. Вратарю было неудобно, плюс я сильно пробил, поэтому отразить этот удар он не смог. Важно было добыть три очка, чтобы остаться в гонке за самые высокие места», — приводит слова Грулёва пресс-служба «Динамо».
- 7 ноября 2021
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