«Урал» — «Зенит»: Клаудиньо получил прямую красную карточку

Сегодня, 7 ноября, «Урал» принимает на своём поле санкт-петербургский «Зенит». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит».
На 51-й минуте атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо пошёл в жёсткий подкат против игрока «Урала», за что получил прямую красную карточку.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
«Зенит» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).
- 7 ноября 2021
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