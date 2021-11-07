Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов: для Витории сейчас каждый матч может быть последним в «Спартаке»

Баженов: для Витории сейчас каждый матч может быть последним в «Спартаке»
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Ощущение, что для Витории каждый матч сейчас может быть последним в «Спартаке». Хотя после последнего матча в Англии, думаю, что ожидание его отставки откладывается. Сейчас команде трудно и тяжело, много травмированных. У «Локомотива» всё тоже весело.

Сыграют две достойные команды, «Спартаку» некуда деваться, а у «Локо» свой путь, они только в стадии становления. Красно-белым нужно заново зарабатывать доверие болельщиков, хотелось бы уже видеть результат. Сегодня игра на три результата», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Новость по теме
Экс-президент «Локомотива»: железнодорожники выиграют у «Спартака» в два мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021