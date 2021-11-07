Баженов: для Витории сейчас каждый матч может быть последним в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Ощущение, что для Витории каждый матч сейчас может быть последним в «Спартаке». Хотя после последнего матча в Англии, думаю, что ожидание его отставки откладывается. Сейчас команде трудно и тяжело, много травмированных. У «Локомотива» всё тоже весело.
Сыграют две достойные команды, «Спартаку» некуда деваться, а у «Локо» свой путь, они только в стадии становления. Красно-белым нужно заново зарабатывать доверие болельщиков, хотелось бы уже видеть результат. Сегодня игра на три результата», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 7 ноября 2021
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