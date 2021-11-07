Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, «Урал» принимал на своём поле санкт-петербургский «Зенит». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу первой и последней команд чемпионата России бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова.

На протяжении всего матча игра была примерно равной, ни одна из команд не имела существенного статистического перевеса. На 51-й минуте атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо пошёл в жёсткий подкат против игрока «Урала», за что получил прямую красную карточку. Остаток матча сине-бело-голубые провели в меньшинстве, однако команда из Екатеринбурга не сумела этим воспользоваться. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

«Зенит» набрал 30 очков за 14 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Удаления: нет / Клаудиньо – 51'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021