«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ

Сегодня, 7 ноября, «Урал» принимал на своём поле санкт-петербургский «Зенит». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу первой и последней команд чемпионата России бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова.

На протяжении всего матча игра была примерно равной, ни одна из команд не имела существенного статистического перевеса. На 51-й минуте атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо пошёл в жёсткий подкат против игрока «Урала», за что получил прямую красную карточку. Остаток матча сине-бело-голубые провели в меньшинстве, однако команда из Екатеринбурга не сумела этим воспользоваться. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

«Зенит» набрал 30 очков за 14 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).