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Семак и Тимощук подошли к арбитру после матча «Урал» — «Зенит»

Семак и Тимощук подошли к арбитру после матча «Урал» — «Зенит»
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Сегодня, 7 ноября, «Урал» принимал на своём поле санкт-петербургский «Зенит». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился ничьей со счётом 0:0.

После финального свистка главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук подошли к главному арбитру встречи Игорю Панину. Напомним, на 51-й минуте встречи судья показал прямую красную карточку полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, после чего санкт-петербургский клуб остался в меньшинстве.

«Зенит» за 14 туров набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).

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