«Зенит» и «Урал» расписали нулевую ничью впервые за всю историю личных встреч

Сегодня, 7 ноября, «Урал» принимал на своём поле санкт-петербургский «Зенит». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Это первая нулевая ничья в истории личных встреч «Зенита» и «Урала».

Всего команды встречались за всю историю своего существования 25 раз: 20 побед «Зенита», 4 ничьих, 1 победа «Урала».

Напомним, «Урал» стал первой командой, в ворота которой «Зенит» не сумел забить в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» за 14 туров набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).