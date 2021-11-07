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«Арсенал» — «Уотфорд»: стартовые составы команд на матч 11-го тура английской Премьер-лиги

«Арсенал» — «Уотфорд»: стартовые составы команд на матч 11-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Уотфорда» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Уотфорд».

«Арсенал»: Рамсдейл, Тавареш, Габриэль, Уайт, Томиясу, Смит, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Сака, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Тирни, Эльнени, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа, Пепе.

«Уотфорд»: Фостер, Роуз, Кэткарт, Н’Кулу, Фемения, Сиссоко, Куцка, Туфан, Деннис, Сарр, Кинг.

Запасные: Бахман, Масина, Сьерральта, Трост-Эконг, Клеверли, Флетчер, Эрнандес, Педро, Нгакия.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

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