Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Реймсом»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Реймсом». Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.



«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Агилар, Якобс, Мартинш, Чуаэми, Головин, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер.



Напомним, матч 13-го тура французской Лиги сезона-2021/2022 «Реймс» — «Монако» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Монако» в 12 матчах набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Реймс» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 13 встречах набравший 34 очка.