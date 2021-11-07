Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Реймсом»
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«Монако» объявил стартовый состав на матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 с «Реймсом». Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Агилар, Якобс, Мартинш, Чуаэми, Головин, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер.
Напомним, матч 13-го тура французской Лиги сезона-2021/2022 «Реймс» — «Монако» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Монако» в 12 матчах набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Реймс» (11) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 13 встречах набравший 34 очка.
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