Директор «Барселоны» и Хави недовольны медицинским штабом клуба, в лазарете 11 игроков

Директор «Барселоны» Матеу Алемани и новый главный тренер клуба Хави считают, что медицинский штаб является проблемой команды, которую нужно срочно решать, сообщает Catalunya Radio.



По информации источника, Алемани недоволен неправильными диагнозами, плохим восстановлением игроков и рецидивами травм. Футболисты недовольны физической подготовкой, начиная с предсезонных сборов и заканчивая тренировками перед матчами.



В данный момент в лазарете «Барселоны» находятся 11 игроков. У семи из них мышечные проблемы – у Педри, Дембеле, Роберто, Гонсалеса, Пике, Гарсии и Фати. Нето болеет гриппом, Агуэро имеет проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, и он проходит курс восстановления, а Дест испытывает боли в спине.

Новость по теме В «Барселоне» рассказали о травме Ансу Фати