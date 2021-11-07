Сергей Семак: игрокам «Зенита» после Лиги чемпионов не хватило эмоций, движения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 14-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, закончилась со счётом 0:0. Семак признал, что после матча Лиги чемпионов его подопечные испытывали сложности.

«Было сложно не только Клаудиньо, но и другим игрокам, сложно эмоционально после Лиги чемпионов, не хватало эмоций, движения — и Клаудиньо в том числе. Он допустил необязательный фол, и мы оказались в сложной ситуации.



После Лиги чемпионов неинтересно играть с аутсайдерами РПЛ? Это не так. Все хотят играть, но хотеть мало — нужно двигаться, работать, бороться в каждом моменте. На одном мастерстве соперника не обыграть. Преимущества в классе мало, нужна быстрота в принятии решений, агрессивность, недостаточно не уступать, нужно превзойти соперника. И тогда мастерство может внести решающую лепту в результат.



Возможно ли, что команда была недостаточно настроена перед матчем? Нет. Иногда кажется, что команда отлично настроена, но на поле это меняется. Иногда, наоборот, при спокойствии, которое не нужно допускать на поле, показывают качественную игру. На разминке, в раздевалке у нас была нормальная рабочая обстановка. Ничто не предвещало такую игру сегодня, не было такого плохого ощущения», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».