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«Вильярреал» дома с минимальным счётом обыграл «Хетафе»

«Вильярреал» дома с минимальным счётом обыграл «Хетафе»
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Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в рамках 13-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственной гол был забит в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился полузащитник Ману Тригерос, ему ассистировал Пако Алькасер.

Гол Тригероса:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Армандо Рамо.

«Вильярреал» за 12 матчей набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Хетафе» (6) – на 20-м месте. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший 27 очков. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

Испания - Примера. 13-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Тригерос – 10'
Комментарии
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