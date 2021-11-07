«Ростов» разгромил «Рубин», забив пять голов

В матче 14-го тура РПЛ «Ростов» разгромил «Рубин». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 5:1.
На 37-й минуте первый гол в матче забил вингер «Рубина» Солтмурад Бакаев. Хван Ин Бём сделал передачу к штрафной, Бакаев убрал защитника и пробил в угол — Сергей Песьяков не дотянулся. Спустя пять минут Хорен Байрамян сравнял счёт. Денис Терентьев забежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Дмитрий Полоз пропустил мяч, а Байрамян в касание пробил в дальний нижний угол.
На 50-й минуте Полоз вывел «Ростов» вперёд. Спустя пять минут Понтус Альмквист забил третий гол хозяев. Четвёртый гол ростовчан забил Али Соу, пятый — Даниил Глебов.
Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (16) располагается на 10-м месте.
- 7 ноября 2021
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