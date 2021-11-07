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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

Запасные: Ареола, Цоуфал, Доусон, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Крал, Лансини, Ноубл.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Жота.

Запасные: Келлехер, Конате, Филлипс, Цимикас, Уильямс, Алькантара, Мортон, Минамино, Ориги.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут Ли Беттс и Адам Нанн. Резервный рефери – Андре Марринер.

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