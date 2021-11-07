«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль».



«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.



Запасные: Ареола, Цоуфал, Доусон, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Крал, Лансини, Ноубл.



«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Жота.



Запасные: Келлехер, Конате, Филлипс, Цимикас, Уильямс, Алькантара, Мортон, Минамино, Ориги.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут Ли Беттс и Адам Нанн. Резервный рефери – Андре Марринер.