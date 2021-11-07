«Монако» не смог одолеть «Реймс», Головин вышел в основе и получил предупреждение
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В матче 13-го тура французской Лиги сезона-2021/2022 «Реймс» сыграл вничью с «Монако». Матч состоялся сегодня на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счётом 0:0.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут. На 25-й минуте Головин получил жёлтую карточку, на 61-й его заменил Крепин Дьятта. Россиянин появился в стартовом составе «Монако» впервые с 3 октября, когда он забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Бордо» (3:0).
«Монако» в 13 матчах набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Реймс» (12) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», в 13 встречах набравший 34 очка.
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