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Станислав Магкеев: «Локомотив» должен выиграть у «Спартака»

Станислав Магкеев: «Локомотив» должен выиграть у «Спартака»
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Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об ожиданиях от матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 7 ноября. Матч будет проходить на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Локомотив» должен выиграть у «Спартака».

Со здоровьем всё нормально. Когда восстановлюсь? Посмотрим», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).

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