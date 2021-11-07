Гисдоль: у «Локомотива» есть тактические заготовки на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Для меня такой показатель, как владение мячом, не самый важный. Мне нужно, чтобы мы хорошо и эффективно атаковали, чтобы был хороший контрпрессинг и чтобы мы имели контроль над игрой. Как логическое следствие этого — у команды больший процент владения мячом.
У нас последние матчи очень удачные, мы набираем очки. И наша команда очень хорошо подготовилась к сегодняшней игре. Наш тактический план на эту игру строился в зависимости от того, как играет соперник. У нас есть тактические заготовки», — сказал Гисдоль в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 7 ноября, на «Открытие Банк Арене» в Москве состоится центральный матч 14-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 7 ноября 2021
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