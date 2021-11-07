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«Лидс» и «Лестер» разошлись миром в матче английской Премьер-лиги

«Лидс» и «Лестер» разошлись миром в матче английской Премьер-лиги
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Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 26-й минуте отличился нападающий «павлинов» Рафаэл.

Гол Рафаэла:

Через две минуты полузащитник «лис» Харви Барнс с передачи Бубакари Сумаре сравнял счёт.

Ответный мяч Барнса:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Помогали ему Гари Бесвик и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Роберт Джонс.

После 11 туров в чемпионате Англии «Лестер» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Лидс» за 11 матчей заработал 11 очков, команда находится на 15-м месте. Лидирует в соревнованиях лондонский «Челси», набравший 26 очков.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Рафаэл – 26'   1:1 Барнс – 28'
Комментарии
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