«Лидс» и «Лестер» разошлись миром в матче английской Премьер-лиги

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 26-й минуте отличился нападающий «павлинов» Рафаэл.

Гол Рафаэла:

Через две минуты полузащитник «лис» Харви Барнс с передачи Бубакари Сумаре сравнял счёт.

Ответный мяч Барнса:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Помогали ему Гари Бесвик и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Роберт Джонс.



После 11 туров в чемпионате Англии «Лестер» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Лидс» за 11 матчей заработал 11 очков, команда находится на 15-м месте. Лидирует в соревнованиях лондонский «Челси», набравший 26 очков.