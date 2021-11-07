Карпин приехал на матч «Спартак» — «Локомотив»

Сегодня, 7 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится центральный матч 14-го тура РПЛ. «Спартак» будет принимать «Локомотив». На столичное дерби приехал главный тренер сборной России Валерий Карпин, сообщает корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).