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Анохин: сколько у «Химок» денег? Достаточно, чтобы играть в РПЛ

Анохин: сколько у «Химок» денег? Достаточно, чтобы играть в РПЛ
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Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин ответил на вопрос о финансировании подмосковной команды.

«Сколько у «Химок» денег? Достаточно, чтобы играть в РПЛ. Сколько миллионов? Миллиард», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Вчера в матче 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Химки». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Самарцы забили два мяча ещё в первом тайме. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Владислав Сарвели. На 39-й минуте Иван Сергеев удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А на 71-й минуте Роман Ежов поставил точку в этой встрече.

«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков.

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