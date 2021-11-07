Анохин: сколько у «Химок» денег? Достаточно, чтобы играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин ответил на вопрос о финансировании подмосковной команды.
«Сколько у «Химок» денег? Достаточно, чтобы играть в РПЛ. Сколько миллионов? Миллиард», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Вчера в матче 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Химки». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Самарцы забили два мяча ещё в первом тайме. Счёт в матче на 20-й минуте открыл Владислав Сарвели. На 39-й минуте Иван Сергеев удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А на 71-й минуте Роман Ежов поставил точку в этой встрече.
«Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» занимают 15-е место, набрав 12 очков.
- 7 ноября 2021
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