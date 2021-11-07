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«Байер» продлил безвыигрышную серию, поделив очки в матче с «Гертой»

«Байер» продлил безвыигрышную серию, поделив очки в матче с «Гертой»
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В Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги. «Герта» принимала «Байер». Матч закончился ничьей — 1:1.

На 42-й минуте берлинцев вывел вперёд Стеван Йовечич. Отыграться гости смогли уже на 90-й минуте. Результативный удар нанёс Роберт Андрих.

«Байер» не может победить уже в четырёх последних матчах в Бундеслиге. Леверкузенцы набрали 18 очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице. «Герта», набрав 13 очков, находится на 13-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария», набравшая 28 очков.

В следующем туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Бохум». В свою очередь «Герта» отправится в гости к «Униону». Команды встретятся в столичном дерби.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Йоветич – 42'   1:1 Андрих – 90'
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