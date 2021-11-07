«Байер» продлил безвыигрышную серию, поделив очки в матче с «Гертой»

В Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги. «Герта» принимала «Байер». Матч закончился ничьей — 1:1.



На 42-й минуте берлинцев вывел вперёд Стеван Йовечич. Отыграться гости смогли уже на 90-й минуте. Результативный удар нанёс Роберт Андрих.



«Байер» не может победить уже в четырёх последних матчах в Бундеслиге. Леверкузенцы набрали 18 очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице. «Герта», набрав 13 очков, находится на 13-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария», набравшая 28 очков.



В следующем туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Бохум». В свою очередь «Герта» отправится в гости к «Униону». Команды встретятся в столичном дерби.