«Байер» продлил безвыигрышную серию, поделив очки в матче с «Гертой»
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В Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершился матч 11-го тура немецкой Бундеслиги. «Герта» принимала «Байер». Матч закончился ничьей — 1:1.
На 42-й минуте берлинцев вывел вперёд Стеван Йовечич. Отыграться гости смогли уже на 90-й минуте. Результативный удар нанёс Роберт Андрих.
«Байер» не может победить уже в четырёх последних матчах в Бундеслиге. Леверкузенцы набрали 18 очков, они занимают 6-е место в турнирной таблице. «Герта», набрав 13 очков, находится на 13-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария», набравшая 28 очков.
В следующем туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Бохум». В свою очередь «Герта» отправится в гости к «Униону». Команды встретятся в столичном дерби.
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