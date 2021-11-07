«Спартак» — «Локомотив»: Литвинов заработал удаление на 35-й минуте

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Хавбек красно-белых получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат.

Матч 14-го тура чемпионата России обслуживает бригада судей во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают московские судьи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



«Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Санкт-петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.