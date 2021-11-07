Леонид Слуцкий — о поражении «Рубина» в матче с «Ростовом»: я ошарашен произошедшим

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась победой южан со счётом 5:1.



«Очень трудно сформулировать впечатление. У меня было полное ощущение того, что мы контролируем игру. В первом тайме забили гол, имели ещё сумасшедший момент Кварацхелии, который нужно было реализовывать. Вместо того чтобы уйти на перерыв, ведя 2:0, ушли при счёте 1:1. Два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок по существу не оставили нам шансов вернуться в игру. Для меня очень странный матч. Бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это, наверное, одно из самых странных. Потому что, на мой взгляд, такого доминирования на такой счёт у «Ростова» не было. Но можно только поздравить соперника с победой.



Могу ли назвать это поражение самым тяжёлым во время работы в «Рубине»? Оно самое крупное и первое поражение с крупным счётом за время моего пребывания в «Рубине». Но тяжёлым я бы его, наверное, не назвал, потому что были поражения гораздо более драматичные по своей сути. Ещё раз повторюсь, поражения, когда ты совсем плохо играешь, гораздо болезненнее. Здесь я, скорее, ошарашен произошедшим, нежели готов на какой-то конструктивный анализ сейчас», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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