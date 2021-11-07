«Атлетико» упустил победу над «Валенсией», пропустив два мяча в добавленное время

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 13-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Атлетико». Команды сыграли вничью — 3:3.
Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился нападающий «матрасников» Луис Суарес, ему ассистировал Анхель Корреа.
Суарес открывает счёт в матче:
На 50-й минуте защитник гостей Стефан Савич забил гол в свои ворота.
На 58-й минуте игры форвард Антуан Гризманн нанёс результативный удар по воротам «Валенсии».
Через две минуты защитник Шиме Врсалько забил гол.
В добавленное ко второму тайму время нападающий «Валенсии» Уго Дуро сократил отставание в счёте. Ему ассистировал Хосе Луис Гайя.
Дуро забивает в ворота «Атлетико»:
Через четыре минуты Дуро оформил дубль и сравнял счёт в матче.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.
После 12 сыгранных туров «Атлетико» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками в активе. «Валенсия» (17) – на 10-м месте.
- 7 ноября 2021
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