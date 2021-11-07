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Керк: «Локомотив» полностью контролирует игру в матче со «Спартаком»

Керк: «Локомотив» полностью контролирует игру в матче со «Спартаком»
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Форвард «Локомотива» Гирано Керк поделился впечатлениями от первого тайма матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». После первого тайма «Спартак» ведёт в счёте 1:0. Керк стал автором единственного гола.

«Доминирование «Локомотива»? Да, мы полностью контролировали игру, все 45 минут. У «Спартака» был один полушанс в начале встречи и всё.

Мой гол? Камано сделал великолепный пас, мне нужно было просто попасть. Как будем играть во втором тайме? Надо и дальше доминировать, создавать моменты», — сказал Керк в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».

Встречу обслуживат бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).

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