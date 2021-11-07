«Челси» продлил контракт со своим полузащитником до 2026 года

Лондонский «Челси» продлил контракт с 22-летним полузащитником Трево Чалоба, сообщает Daily Mail. По информации источника, новое соглашения игрока с клубом рассчитано до 2026 года.
Чалоба прокомментировал подписание нового контракта.
«Это так сюрреалистично. Для меня мечта — подписать новый долгосрочный контракт с клубом моего детства, надеюсь, что моя история в клубе мечты продолжится.
Невероятное начало сезона, я ничего подобного не ожидал, но это просто показывает, что тяжёлая работа, которую я проделал, уходя в аренду, принесла свои плоды.
Я старался произвести впечатление на тренера на предсезонке, а затем перенести это на игры.
Последовательность — это ключ к сохранению высокого уровня», — цитирует Чалоба Daily Mail.
22-летний футболист дебютировал за главную команду «аристократов» в этом сезоне. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник сыграл в шести матчах и забил два гола.
Игрок является воспитанником «Челси». Ранее Чалоба играл в аренде за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.
- 7 ноября 2021
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