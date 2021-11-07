«Ахмат» дожал «Нижний Новгород» в матче РПЛ

В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Ахмат» принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Счёт в матче на 40-й минуте открыл Мохамед Конате, который вывел «Ахмат» вперёд. На 55-й минуте Кирилл Косарев восстановил равновесие в счёте. Но новичок РПЛ не смог удержать ничью. На 72-й минуте Даниил Пенчиков отправил мяч в собственные ворота и принёс сопернику победу. На 90-й минуте точку в матче поставил Даниил Уткин.



«Ахмат» набрал 18 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», набрав 14 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.



В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Локомотивом». «Нижний Новгород» встретится в гостях с «Зенитом».