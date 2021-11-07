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«Ахмат» дожал «Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Ахмат» дожал «Нижний Новгород» в матче РПЛ
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В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Ахмат» принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл Мохамед Конате, который вывел «Ахмат» вперёд. На 55-й минуте Кирилл Косарев восстановил равновесие в счёте. Но новичок РПЛ не смог удержать ничью. На 72-й минуте Даниил Пенчиков отправил мяч в собственные ворота и принёс сопернику победу. На 90-й минуте точку в матче поставил Даниил Уткин.

«Ахмат» набрал 18 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород», набрав 14 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Локомотивом». «Нижний Новгород» встретится в гостях с «Зенитом».

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 40'   1:1 Косарев – 55'   2:1 Пенчиков – 72' (автогол)   3:1 Уткин – 90'
Комментарии
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