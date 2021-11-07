Баринов, Едвай, Марадишвили и Куликов пропустят матч «Локомотива» с «Ахматом»

Четыре футболиста «Локомотива» не примут участия в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом» по дисциплинарным причинам.

Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили и Даниил Куликов пропустят следующий матч из-за перебора жёлтых карточек. Тин Едвай, получивший красную карточку в матче со «Спартаком» (1:1), также не сыграет в 15-м туре.

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. На 23-й минуте форвард «Локомотива» Франсуа Камано сделал классный пас через коридор с фланга в середину штрафной. Мяч подхватил Гирано Керк и с близкого расстояния вколотил его в сетку. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча. Хавбек красно-белых получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат.



Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сравнял счёт в матче. На 64-й минуте железнодорожники справились с подачей Квинси Промеса с углового, Умяров сыграл на подборе и с радиуса штрафной в касание пробил в угол — Гильерме не дотянулся.