Червиченко: любая огреха против «Спартака» всегда вызывает вселенский шум

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью красно-белых в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Абсолютно два разных тайма: один проигран «Спартаком», другой — «Локомотивом». Красно-белые молодцы, что, проигрывая в счёте, имея на одного игрока меньше, сумели собраться. Они не только сравняли в счёте, но добавили в давлении, задавили железнодорожников благодаря хорошей игре, заставили отбиваться. После гола «Спартак» сбавил обороты, хотя казалось, что ещё чуть-чуть и «Локомотив» пропустит второй.



В моменте с Марадишвили арбитр мог бы дать вторую карточку. Бывают матчи, когда тот же Соболев наиграет на пару красных, а ему ни одной жёлтой не дадут. Любая огреха против «Спартака» всегда вызывает вселенский шум. Так и здесь: примерно в одинаковой ситуации Литвинову дали вторую жёлтую карточку, а Марадишвили — нет, а полстраны уже рыдает в истерике, что судья негодяй.



Умяров забил классный гол. Всегда говорю, что надо бить издалека, тем более в такую погоду. Тот, кто бьёт издалека, всегда находит своё счастье. Гильерме не ожидал такого удара. В Англии все бьют издалека, поэтому и много мячей: где-то отскоки, рикошеты, мокрое поле. Умяров — молодец, он отдохнул, вышел и отлично отработал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.