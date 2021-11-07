Соболев: разговора в перерыве не было, все подумали, что это несправедливое удаление

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о результате матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Наверное, в первом тайме просто пропустили и сказалось удаление, всё поменялось. Но хорошо, что во втором нашли в себе силы, были одним целым и могли выиграть. К сожалению, только ничья.



Разговора в перерыве не было. Просто все подумали, что это несправедливое удаление. Каждый за каждого, друг за друга мы вышли на второй тайм и бились, потому что другого пути уже не было.



Апелляция к арбитру? Я не очень люблю комментировать судейство, но хотелось спросить, почему так незакономерно. До этого был момент и момент с удалением — примерно одинаковые моменты. Тут удалил, а там нет. Мы просто хотели спросить почему.



Было ощущение, что можем победить. Я вот не забил головой. Чуть пробежал, и получилось, что из-под себя пробил. А так думал, что забьём второй. Полагаю, все на стадионе и вообще все думали, что мы забьём.



Нападающего оценивают по голам, а сегодня я не забил. Если бы забил второй, было бы всё по-другому.



Конечно, тяжеловато играть два дня на третий. Но мы были в равных условиях. Это не было бы отговоркой. Вышли и играли. Да, тяжеловато, но по-другому никак. Забей я — было бы 2:1. А так всё время было давление на их ворота. Думал, выиграем», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».