«Вест Хэм» обыграл дома «Ливерпуль» и обошёл красных в таблице АПЛ

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Хозяева одержали победу — 3:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте гол в свои ворота забил вратарь красных Алисон Бекер.
На 41-й минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отличился со штрафного, ему ассистировал Мохамед Салах.
Александер-Арнольд сравнивает счёт со штрафного:
На 67-й минуте полузащитник «молотобойцев» Пабло Форнальс с передачи Джаррода Боуэна вывел свою команду вперёд.
На 74-й минуте игры защитник «Вест Хэма» Курт Зума забил после ассиста Боуэна.
Зума увеличивает преимущество «Вест Хэма»:
На 83-й минуте нападающий гостей Дивок Ориги сократил отставание своей команды в счёте. Голевую передачу отдал Александер-Арнольд.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогали ему Ли Беттс и Адам Нанн. Резервный рефери – Андре Марринер.
«Вест Хэм» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (22) — на 4-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 7 ноября 2021
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