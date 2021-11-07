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Губерниев: «Спартак» вытащил такой матч, но Рую Витории это всё равно вряд ли поможет

Губерниев: «Спартак» вытащил такой матч, но Рую Витории это всё равно вряд ли поможет
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат матча 14-го тура РПЛ, в котором встречались «Спартак» и «Локомотив». Матч команд завершился со счётом 1:1. Уже в первом тайме при счёте 0:1 хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова. Тем не менее они смогли отыграться после перерыва.

«Спартак» вытащил такой матч! Но Рую это всё равно вряд ли поможет… Там есть определённый показатель к зимнему перерыву по месту в таблице. И «Спартак» явно ниже.

По игре команды масса вопросов! Хорошо, что сегодня и в Лестере проступил характер. И вратарь нашёлся. А так бы и там и сям было б поражение…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Локомотив» в 14 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.

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