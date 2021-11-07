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Турнирная таблица РПЛ: «Сочи» сократил отставание от «Зенита», «Крылья Советов» — 6-е

Турнирная таблица РПЛ: «Сочи» сократил отставание от «Зенита», «Крылья Советов» — 6-е
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В РПЛ завершились все матчи 14-го тура. По их итогам в турнирной таблице произошли некоторые изменения.

«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, несмотря на осечку в гостевом матче с «Уралом» (0:0). Только теперь клуб из Санкт-Петербурга, набрав 30 очков, опережает ближайшего преследователя на три очка, а не пять, как было раньше. На второе место поднялся «Сочи», разгромивший ЦСКА (4:1). Южане в 14 турах набрали 27 очков.

Тройку лучших замыкает «Динамо», обыгравшее в 14-м туре «Краснодар» (1:0). Бело-голубые набрали 26 очков.

В первую пятёрку также входят «Локомотив» и ЦСКА. В матче 14-го тура железнодорожники сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), они набрали 25 очков. ЦСКА имеет в своём активе 23 очка.

На 6-е место взлетели «Крылья Советов», разгромившие «Химки» (3:0). Самарцы набрали 22 очка. Следом располагается «Краснодар» (21).

На 8-м месте находится «Рубин», потерпевший крупное поражение в матче с «Ростовом» (1:5). Казанцы в 14 турах набрали 19 очков. Столько же очков у «Спартака». На 10-е место поднялся «Ахмат», обыгравший «Нижний Новгород» со счётом 3:1. Грозненцы набрали 18 очков.

11-е место занимает «Ростов» (16), а на 12-м находится «Уфа» (14), сыгравшая вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). В зоне стыковых матчей находятся «Нижний Новгород» (14) и «Арсенал» (13). В зоне вылета в настоящее время остаются «Химки» (12) и «Урал» (11).

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