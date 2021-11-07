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Витория: удаление Литвинова показалось не самым справедливым, но я принимаю это решение

Витория: удаление Литвинова показалось не самым справедливым, но я принимаю это решение
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Почему «Спартак» лучше играл вдесятером? Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень. В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам – дают. Это не самое справедливое решение. Но я бы отметил, что ситуация с карточками внесла в игру дисбаланс. Мы лучше занимали зоны во втором тайме и лучше следили за соперником. Разрабатывая эти моменты, играя в зонах, мы забили гол. Нам приходилось больше работать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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