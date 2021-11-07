Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» проиграл впервые за 26 матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» проиграл впервые за 26 матчей во всех турнирах
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, «Ливерпуль» уступил в матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» (2:3).

Красные потерпели первое за 26 матчей поражение во всех турнирах. До матча с «Вест Хэмом» у команды Клоппа было 18 побед и 7 ничьих.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля», состоявшая из 25 матчей, была самой продолжительной с 1893 года, когда клуб вступил в английскую футбольную лигу, сообщает OptaJoe.

«Ливерпуль» стал последней командой, проигравшей матч в рамках английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Предыдущее поражение красных датируется 6 апреля 2021 года, когда подопечные Клоппа уступили мадридскому «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 (1:3).

«Ливерпуль» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Новость по теме
«Вест Хэм» обыграл дома «Ливерпуль» и обошёл красных в таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021