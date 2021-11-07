«Ливерпуль» проиграл впервые за 26 матчей во всех турнирах

Сегодня, 7 ноября, «Ливерпуль» уступил в матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» (2:3).
Красные потерпели первое за 26 матчей поражение во всех турнирах. До матча с «Вест Хэмом» у команды Клоппа было 18 побед и 7 ничьих.
Беспроигрышная серия «Ливерпуля», состоявшая из 25 матчей, была самой продолжительной с 1893 года, когда клуб вступил в английскую футбольную лигу, сообщает OptaJoe.
«Ливерпуль» стал последней командой, проигравшей матч в рамках английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Предыдущее поражение красных датируется 6 апреля 2021 года, когда подопечные Клоппа уступили мадридскому «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 (1:3).
«Ливерпуль» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 7 ноября 2021
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