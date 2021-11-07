Экс-президент «Локомотива»: на второй тайм вышла безвольная команда. Так нельзя

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле принимал «Локомотив», встреча закончилась со счётом 1:1.



«Меня разочаровал «Локомотив». В первом тайме железнодорожники играли очень неплохо, забили гол, тем более у «Спартака» было удаление. Думал, что во втором тайме разорвём красно-белых в клочья, но вышла совершенно другая команда, которую я просто не узнал. Не знаю, что тренер сказал игрокам в раздевалке, но нельзя так настраивать команду. На второй тайм вышла абсолютна безвольная команда с потухшими глазами. «Спартак» же, наоборот, преобразился, сразу почувствовал настроение «Локомотива», пошёл вперёд и был ближе к победе», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме «Локомотив» упустил победу над «Спартаком», игравшим в меньшинстве с первого тайма