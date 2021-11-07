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Хохлов подал в отставку с поста главного тренера «Ротора»

Хохлов подал в отставку с поста главного тренера «Ротора»
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Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов написал заявление об уходе из клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Теперь слово за руководством клуба, которое решит принимать ли отставку специалиста.

Хохлов возглавил «Ротор» по ходу нынешнего сезона. В настоящее время волгоградцы занимают лишь 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 24 очка. В пяти последних турах ФНЛ волгоградцы набрали всего три очка.

«Ротор» ещё в прошлом сезоне выступал в РПЛ. Команда вылетела из элитного дивизиона, после чего была поставлена задача за один год вернуться в РПЛ. Но вместо борьбы за путёвки в РПЛ «Ротор» оказался втянут в битву за выживание. От 2-го места «Ротор» отделяют 17 очков.

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