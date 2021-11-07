Наумов: есть опытные судьи, зачем ставить молодого на такие матчи?

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о судействе в центральном матче 14-го тура РПЛ. Встреча «Спартак» — «Локомотив» закончилась со счётом 1:1. Арбитр Иван Сиденков ещё в первом тайме удалил полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова, а после финального свистка показал красную карточку защитнику «Локомотива» Тину Едваю.



«На такие матчи нужно ставить более опытных и мастеровитых судей. Это всё-таки дерби, их не так много. У нас есть хорошие арбитры, зачем молодого парня ставить в эту мясорубку? Естественно, что он растерялся, принимал нелогичные решения: одного удаляем, другого — нет, непонятные остановки, когда идёт атака. Это всё мешает игре. В сегодняшней игре было очень слабое судейство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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