Лоськов: проблем с Гисдолем никогда не было

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) ответил на вопрос о наставнике железнодорожников Маркусе Гисдоле.
«Пашинина нет по семейным обстоятельствам, приболел. Проблем с Гисдолем никогда не было, ни с кем не было. По игре ничего не скажу. Вы сами всё видите, вы лучше разбираетесь в футболе, чем я», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
На 23-й минуте форвард «Локомотива» Франсуа Камано сделал классный пас через коридор с фланга в середину штрафной. Мяч подхватил Гирано Керк и с близкого расстояния вколотил его в сетку. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча. Хавбек красно-белых получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сравнял счёт в матче. На 64-й минуте железнодорожники справились с подачей Квинси Промеса с углового, Умяров сыграл на подборе и с радиуса штрафной в касание пробил в угол — Гильерме не дотянулся.
- 7 ноября 2021
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