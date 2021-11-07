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Глебова носили на руках, Альмквист крутил кульбиты. Фото разгромной победы «Ростова»

Глебова носили на руках, Альмквист крутил кульбиты. Фото разгромной победы «Ростова»
«Ростов» — «Рубин»
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7 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал разгромную победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 5:1.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча.

«Могу ли назвать это поражение самым тяжёлым во время работы в «Рубине»? Оно самое крупное и первое поражение с крупным счётом за время моего пребывания в «Рубине». Но тяжёлым я бы его, наверное, не назвал, потому что были поражения гораздо более драматичные по своей сути. Ещё раз повторюсь, поражения, когда ты совсем плохо играешь, гораздо болезненнее. Здесь я, скорее, ошарашен произошедшим, нежели готов на какой-то конструктивный анализ сейчас», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Казанский «Рубин» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (16) располагается на 10-м месте.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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