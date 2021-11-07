«Мальорка» сыграла вничью с «Эльче», забив ответный мяч в добавленное время

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 13-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Эльче». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт во втором тайме. На 68-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бое.
Через четыре минуты полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья сравнял счёт с пенальти.
На 75-й минуте Бое с передачи Мохика оформил дубль.
Бое забивает второй мяч в ворота «Мальорки»:
В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Пабло Маффео после ассиста Дани Родригеса сравнял счёт.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.
«Мальорка» за 13 матчей набрала 15 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» имеет в своём активе 11 очков, команда находится на 18-м месте.
- 7 ноября 2021
-
23:31
-
23:23
-
23:22
-
23:13
-
22:55
-
22:54
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:24
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:39
-
21:29
-
21:29
-
21:28
-
21:24
-
21:22
-
21:21
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:54