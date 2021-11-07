Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мальорка» сыграла вничью с «Эльче», забив ответный мяч в добавленное время

«Мальорка» сыграла вничью с «Эльче», забив ответный мяч в добавленное время
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 13-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Эльче». Команды сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт во втором тайме. На 68-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бое.

Гол Бое:

Через четыре минуты полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья сравнял счёт с пенальти.

Ответный мяч Севильи:

На 75-й минуте Бое с передачи Мохика оформил дубль.

Бое забивает второй мяч в ворота «Мальорки»:

В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Пабло Маффео после ассиста Дани Родригеса сравнял счёт.

Гол Маффео:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.

«Мальорка» за 13 матчей набрала 15 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» имеет в своём активе 11 очков, команда находится на 18-м месте.

Испания - Примера. 13-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 2
Эльче
Эльче
0:1 Бое – 68'   1:1 Севилья – 72' (пен)   1:2 Бое – 75'   2:2 Маффео – 90+5'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021