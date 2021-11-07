«Мальорка» сыграла вничью с «Эльче», забив ответный мяч в добавленное время

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 13-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Эльче». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт во втором тайме. На 68-й минуте отличился нападающий гостей Лукас Бое.

Гол Бое:

Через четыре минуты полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья сравнял счёт с пенальти.

Ответный мяч Севильи:

На 75-й минуте Бое с передачи Мохика оформил дубль.

Бое забивает второй мяч в ворота «Мальорки»:

В добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Пабло Маффео после ассиста Дани Родригеса сравнял счёт.

Гол Маффео:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Сальвадор Лакс Франко.



«Мальорка» за 13 матчей набрала 15 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» имеет в своём активе 11 очков, команда находится на 18-м месте.