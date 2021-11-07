Баринов эмоционально высказался о судействе в матче «Локомотива» со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1), а также оценил судейство.



«Моя карточка? У судьи спросите. У меня колено в кровь, ё**а, а он мне даёт карточку. На мне фолили, а не я. Судья никак не объяснил, я играл в мяч. Мне ударили в колено, но всё хорошо, чуть раскровили только.



Сам не понимаю, что случилось во втором тайме. Все расстроенные, должны были выигрывать. Стали бояться ошибиться. Мы не выдохлись после Турции, мы сегодня только разбегались после 60-й минуты.



Игра новая? Главное, чтобы вам нравилось. Ситуация такая, что я играю центрального защитника. Я готов, если надо. Мне некомфортно? Ну так вы найдите другого, кого туда ставить? У Мурило была травма. Вы бы были главным — поставили бы его в старте? Ну вот. Мне нравится, как мы сейчас играем, но главное, чтобы вам.



К сборной готовимся. Надеемся, что хватит сил. Стал получать меньше жёлтых карточек? Работаем, становимся сильнее, быстрее. Кто-то говорил, что я медленный.



Сначала готовимся к Кипру, потом Хорватия. Тренер решит, кто будет отдыхать, а кто играть. Мысли только о шести очках, не хотим играть на ничью в Хорватии. Карпин видит во мне себя? Георгиевичу виднее. Если тренер решит, что буду капитаном постоянно, я готов. Но зачем что-то менять? В сборной всё идеально, классная атмосфера. Переходящая капитанская повязка повышает ответственность у каждого», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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