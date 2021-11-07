Джикия: ничья сегодня — хороший результат. Судейство я не комментирую

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Довольны результатом, хотелось победить, но так игра сложилась, что ничья сегодня — хороший результат. Судейство я не комментирую.



После удаления немного завелись, проснулись. «Локомотив» неожиданно начал по-другому действовать. Не могу сказать, что перенастроились. Понятно, что дерби, но не было такого, что был перебор настроя.



Был хороший момент в концовке игры, но не реализовали, поэтому 1:1. Не так часто видел «Локо» с новым тренером. Когда все соберёмся, разберём игру. Будет недельный цикл перед «Краснодаром». Я ничего не читаю, вбросы перестал читать. Не обращаю на это внимания. Победы будут», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.