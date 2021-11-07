Клопп — о матче с «Вест Хэмом»: от судьи нужны нормальные решения, но их сегодня не было

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:3).



«Сегодня всё решили несколько ключевых моментов, некоторые ситуации должны были сложиться в нашу пользу.



Первый гол «Вест Хэм» забил с фолом на вратаре. Рука игрока соперника мешает Алисону, как он может поймать мяч? Это странно. Мы сравняли счёт и полностью контролировали игру, а они только контратаковали.



Во втором тайме мы не так хорошо играли, хотелось бы, чтобы наши игроки хладнокровнее реализовывали моменты. Соперники хорошо умеют контратаковать. Мы дважды пропустили после стандартов.



Ещё был один момент, когда Крессуэлл грубо отобрал мяч у Хендерсона. Да, он сыграл в мяч, но нужно себя контролировать. Вот две ситуации, которые оказали влияние на игру.



Люди скажут, что я оправдываюсь, но я спокоен. От судьи нужны нормальные решения, но их сегодня не было», — цитирует Клоппа BBC.

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