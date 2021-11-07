«Наполи» не смог обыграть «Верону», которая заканчивала матч вдевятером

В Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершился матч 12-го тура Серии А. «Наполи» принимал «Верону».
Встреча команд закончилась со счётом 1:1. Более того, неаполитанцам пришлось отыгрываться. На 13-й минуте Джованни Симеоне открыл счёт и вывел гостей вперёд. «Наполи» отыгрался уже через пять минут, результативный удар на свой счёт записал Джованни Ди Лоренцо.
В концовке встречи гости остались в меньшинстве. На 88-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Даниел Беса. А уже в компенсированное время гости лишились Николы Калинича, который также получил вторую жёлтую карточку. Тем не менее «Верона» выстояла, удержав ничью.
«Наполи» продолжает лидировать в Серии А. Неаполитанцы набрали 32 очка. «Верона» занимает 10-е место, набрав 16 очков. В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет с «Интером», а «Верона» будет принимать «Эмполи».
- 7 ноября 2021
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