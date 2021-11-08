Бенитес ответил на вопрос про интерес «Эвертона» к Головину

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал новости об интересе клуба к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.



«Если вы спросите меня за неделю до начала зимнего трансферного окна, возможно, смогу что-то сказать, но ещё слишком рано говорить об этом. Я мог бы сказать, что моя главная цель сейчас — убедиться, что мы продолжаем упорно работать на тренировках. Мои футболисты делают это и стараются обрести уверенность в том, что «Эвертон» сможет заработать три очка в следующей игре.



Учитывая, что я думаю обо всех важных играх, которые у нас будут до трансферного окна, мы не говорим сейчас о новых игроках и сосредоточимся на том, как улучшить нашу игру», — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Эвертон» интересуется Александром Головиным. В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив пять мячей и отдав девять голевых передач. Александр установил личный рекорд — столько очков по системе «гол+пас» в одном розыгрыше чемпионата он ещё не набирал.