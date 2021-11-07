Мойес прокомментировал победу в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал победу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«Блестящая победа над очень хорошей командой. У нас в четверг вечером был матч, и то, что нам удалось так бодро сыграть и выстоять в конце матча, — большая удача для игроков.
«Ливерпуль» прекрасно владеет мячом, думаю, они стали лучше в этом аспекте. Мы же попытались немного перестроиться. Мне не очень понравилось, как мы играли во втором тайме, поэтому слегка изменили игру, и это сработало.
Мы отлично показали себя во втором тайме. Сегодня забили три гола, а в другой день, возможно, могли бы забить и больше», — цитирует Мойеса BBC.
Сегодня, 7 ноября, «молотобойцы» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги обыграли «Ливерпуль» (3:2). «Вест Хэм» набрал 23 очка в 11 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. «Ливерпуль» имеет в своём активе 22 очка, команда находится на 4-м месте.
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