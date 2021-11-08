«Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А

В Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» завершился центральный матч 12-го тура итальянской Серии А. «Милан» принимал «Интер».



Матч закончился со счётом 1:1. Все основные события встречи происходили в первом тайме. Уже на 11-й минуте номинальные гости заработали пенальти, который реализовал Хакан Чалханоглу. Но уже через шесть минут «Милан» отыгрался. После стандарта Стефан де Врей отправил мяч головой в собственные ворота.



В середине первого тайма «Интер» мог вновь выйти вперёд. На 27-й минуте гости снова заработали пенальти, но его не реализовал Лаутаро Мартинес. Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану отбил мяч.



Во втором тайме «Интер» владел преимуществом, но последние 15 минут прошли под знаком доминирования «Милана». В концовке «Интер» спасла штанга.



«Милан» набрал 32 очка и вновь догнал лидирующий в Серии А «Наполи». «Интер», набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице.