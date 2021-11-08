«Севилья» обыграла «Бетис» и вышла на 3-е место в Примере

В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» завершился матч 13-го тура Примеры. «Бетис» в городском дерби принимал «Севилью».



Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0. Оба мяча «Севилья» забила уже во втором тайме, когда получила численное преимущество. На 45-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Гвидо Родригес. На 55-й минуте Маркос Акунья открыл счёт и вывел «Севилью» вперёд.

Гол Акуньи.

А на 81-й минуте Эктор Бельерин отправил мяч в собственные ворота, забив второй мяч «Севильи».

Автогол Бельерина.

«Севилья» набрала 27 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» занимает 5-е место, набрав 21 очко. В следующем туре «Севилья» будет принимать «Алавес», а «Бетис» в гостях сыграет с «Эльче».